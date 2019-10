ERIK COHEN: Video zu JOACHIM WITT-Cover

Der Kieler Musiker ERIK COHEN wird am 22.11.2019 das neue Album "Live aus der Vergangenheit" via RYL NKR NKR Recordings/Rough Trade veröffentlichen.



Mit dem JOACHIM WITT-Cover 'Goldener Reiter' erscheint am heutigen Tag der zweite Vorbote zum neuen Werk. Der seit Jahren zum festen Live-Repertoire gehörende Song hat nun noch ein schickes Video bekommen. Das Album ist physisch auf 1.000 CDs und 500 Doppel-LPs limitiert.



Mit einer kleinen Tour wird das Album den Fans zu folgenden Terminen vorgestellt:



09.11.2019 Metal Hammer Paradise

22.11.2019 Düsseldorf – Zakk (Album Release Weekender)

23.11.2019 Hannover – Lux (Album Release Weekender)

13.12.2019 Berlin – Cassiopeia

14.12.2019 Kiel – Räucherei

20.02.2020 Dortmund – FZW

21.02.2020 Wiesbaden – Schlachthof

22.02.2020 München – Backstage Club

