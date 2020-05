ALEAH STARBRIDGE: Soloalbum posthum

Die Südafrikanerin Aleah Starbridge verstarb im April 2016 in ihrer neuen Heimat, dem schwedischen Örebro. Sie war in einigen Doom und Gothic-Bands zu einer gefragten Sängerin geworden und hatte zusammen mit ihrem Partner, dem Gitarristen der Band SWALLOW THE SUN, Juha Raivio bereits an neuem Material gearbeitet. Zuletzt lieh sie ihre Stimme der Band TREES OF ETERNITY.

Die damals 39jährige erlag leider einem Krebsleiden. Nun wird über das finnische Label Svart Records ihr gleichnamiges Soloalbum am 01.07.2020 veröffentlicht.