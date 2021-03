ALICE COOPER und earMUSIC feiern den weltweiten Charterfolg von "Detroit Stories". Das Album erreicht Chartpositionen in den Top 5 auf der ganzen Welt, der höchste Charteinstieg für Alice seit den 1980ern.



In insgesamt 11 Ländern erreicht "Detroit Stories" Top 10-Positionen:



#1 in Deutschland

#1 in USA (Physische Albumcharts)

#2 in Schottland

#3 in Australien

#3 in Österreich

#3 in der Schweiz

#4 in Großbritannien

#6 in Finnland

#7 in Belgien

#7 in Schweden

#10 in Frankreich



Die #1 in Deutschland ist die erste Platzierung für Cooper an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts.

In den USA lieferte Cooper das bestverkaufte physische Album der Woche.

