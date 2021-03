BLACKMORE'S NIGHT

Kurz vor Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Nature's Light" am 12. März 2021 laden Ritchie Blackmore und Candice Night ihre Fans zu einem Audio-Prelistening auf Youtube ein, bei dem man von jedem Song einen guten Höreindruck vom gesamten Album bekommen kann.



Zu dem Album sagt Candice Night: "Die Geschichte von "Nature's Light" ist auch die Geschichte von der Kraft der Natur, die uns jeden Tag umgibt, genauso wie die alltäglichen Wunder, die direkt vor unseren Augen geschehen". Wenn man sich von seinem Umfeld eingeschränkt oder bedrängt fühlt, ist es wichtig, auf sich selbst zu achten, seine Energien wieder aufzuladen und dem eigenen Herzen zu folgen. Manche zieht es dabei ans Meer, manche in die Wälder und für andere sind es einfach die Sonnenstrahlen auf dem Gesicht, um wieder Energie zu tanken. Unsere Musik ist ein Ventil für den Stress und den Druck der Neuzeit. Eine Reise zurück in eine einfachere, magische Zeit, in der Musik in unser Herz und unsere Seele dringt."

https://www.youtube.com/watch?v=BoxHD5Yj1b4





