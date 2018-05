ALICE IN CHAINS: Erster Song vom kommenden Album und Tourdaten veröffentlicht!

Mit 'The One You Know' veröffentlicht ALICE IN CHAINS den ersten neuen Song seit fünf Jahren. Sänger/Gitarrist Jerry Cantrell, Schlagzeuger Sean Kinney, Bassist Mike Inez und Sänger/Gitarrist William DuVall haben sich für das Video mit Adam Mason zusammengetan, der den Dreh leitete.

Viel mehr gibt es zum noch unbetitelten Langeisen, bei dem es sich um die dritte ALICE IN CHAINS-Veröffentlichung in Folge handelt, die gemeinsam mit Produzent Nick Raskulinecz und Ton-Ingenieur Paul Figueroa entstanden ist, aber leider noch nicht zu vermelden.

Lediglich ein paar vage Information von Jerry sind dazu bislang bekannt:

"Es ist ein Album, das wir so noch nie zuvor gemacht haben, aber gleichzeitig hat es alle Elemente, die Du von uns erwarten würdest. Es hat unseren Fingerabdruck. Und wir sind sehr stolz auf das Material, das wir geschrieben und aufgenommen haben. Da ist schon harter Scheiß dabei. Da ist hässliches, da ist wunderschönes, auch seltsames trippy Zeug dabei....Es ist gut!"

Ob wir bei den Europa-Gigs im Sommer schon Auszüge daraus präsentiert bekommt, bleibt also erst einmal abzuwarten, gastieren wird die Band jedenfalls an folgenden Daten in unserer Gegend:

30. Juni, Wien, Arena Open Air

1. Juli, Budapest, Budapest Park

3. Juli, Berlin, Huxley’s Neue Welt

4. Juli, Köln, Live Music Hall

7. Juli, Montreux, Montreux Jazz Festival