ALL THE LUCK IN THE WORLD mit Release-Shows

Die irischen Indie-Folk-Rocker von ALL THE LUCK IN THE WORLD veröffentlichen am 23.02.2018 unter dem Titel "A Blind Arcade" ihr zweites Album. Rund um den Termin spielen die Jungs drei kostenlose Release-Shows in Deutschland. Wer dabei sein will, bemühe sich nach

Berlin, Baumhaus Bar: 22.02.2018

Hamburg, Raum: 23.02.2018

Rees, Haldern Pop Bar: 24.02.2018

Wer die Band zuvor näher kennenlernen will, kann sich mit 'Ladmarks' und 'Golden October' im Netz zwei Songs der neuen Scheibe einschließlich Video ansehen.