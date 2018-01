AT THE GATES: Warmup-Show in Köln

Gerade erst haben die Schweden AT THE GATES den Titel für ihr nächstes Album bekannt gegeben, da regt sich auch erste Aktivität an der Live-Front. Vorerst stehen jedoch erst einmal nur Festivalshows auf dem Programm, doch um sich für das Konzert beim Netherlands Deathfest am 4. März aufzuwärmen, werden die Begründer des Gothenburg-Sounds eine Clubshow im Kölner Gebäude 9 spielen. Termin ist der 3. März 2018 und Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.

