Die Power-Truppe um ex-RAGE-Saitenartist Victor Smolski hat ihr zweites Album in den Startlöchern. "Kingslayer" wird am 24. November das Licht der Welt erblicken und kann schon jetzt im Nuclear Blast Shop bestellt werden. Die erste Single heißt 'Losing My Mind' und wurde der deutschen Metalwelt bereits auf dem diesjährigen Bang Your Head vorgestellt. Ein melodischer Gassenhauer mit einem durchaus opulenten Video. Seht selbst: Youtube.

Die Mitwirkenden sagen dazu (Originalaussagen mit bestem Dank an Nuclear Blast):

Victor Smolski: "Dieser Song ist ein neues Kapitel für ALMANAC. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Gesangsstilen, heavy und groovy Drop Tuning-Guitar Riffing und Orchester Power mit catchy Melodien! Es macht mir Spaß, beim Produzieren neuer Songs immer wieder etwas auszuprobieren - und das hat sich gelohnt!"



Zum Video erzählt Victor folgendes: "Als wir noch in der Planung dafür waren, unser neues Musikvideo 'Losing My Mind' auf einem mährischen Schloss zu drehen hatte ich noch nicht gewusst, dass wir das gesamte, aktuell renovierte Areal einer riesigen barocken Villa zur Verfügung haben würden - selbst mit ihrem einzigartigen Park im französischen Stil! Für jede Band ist die Größe der Bühne wichtig und nun stand ich da und war absolut verblüfft! Wir konnten zwischen dutzenden Räumen wählen und alles ganz nach unseren Bedürfnissen angepasst nutzen. Wir haben schon früh am Morgen damit begonnen zu filmen und waren erst lange nach Mitternacht fertig. Das Ergebnis ist eher wie ein Kurzfilm als ein Musikvideo. Einen großen Dank an unsere unglaubliche Filmlocation, das Holesov Chateau!"



Drehbuchautor und Direktor Marek Dobes kommentiert: "Es hilft immer, wenn man die Bandmitglieder vor dem Dreh schon so gut wie möglich kennt. Ich arbeite schon seit RAGE-Zeiten mit Victor zusammen, denn wir haben gemeinsam den Clip '21' gedreht, was sie zurück in die erste Musikvideo-Liga brachte. Später sollte ich dann ALMANAC in einer kurzen Promo-Dokumentation präsentieren, die während einer ihrer ersten Auslandshows entstand. Zu dieser Zeit konnte ich dann auch die anderen Mitglieder von ALMANAC kennenlernen. Schon damals habe ich gemerkt, dass ich diese Personen in einem Musikvideo nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler darstellen könnte. Das ist gar nicht so üblich, wie es scheint! Denn nicht jeder kann eine dramatische Rolle spielen. Es ist immer ein hohes Risiko, eine Geschichte um die Mitglieder einer Band zu schreiben, doch ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Alle vier von ALMANAC sind für die Kamera und für das Filmlicht geboren!"



Pavel Plch, der den betrogenen Ehemann in der Hauptrolle spielt und außerdem auch Choreograph der Kampfszenen ist, erzählt: "In der Vergangenheit hatte ich bereits die Ehre, bei der Entstehung von Videoclips wie 'Sleeping Sun' von NIGHTWISH mitzuwirken. Diese Erfahrungen habe ich beim Dreh für das ALMANAC-Video angewendet. Wenn ich überrascht war, dann nur weil der Kameramann entschieden hatte, das Duell mit einer Verzerrungslinse aufzunehmen, was wir dann auf das gesamte Konzept eines Duells übertragen mussten. Doch das Resultat war die Arbeit auf jeden Fall wert! Für mich gehört dieses ALMANAC-Musikvideo zu einem der Top Ten-Projekten, bei denen ich als Choreograph mitwirken durfte. Vielleicht sogar zu den Top 5 wenn man bedenkt, dass nur ein einziges Schwert trotz all der Mühe für die Kampfszene in meiner Hand zerbrochen ist!"

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag

