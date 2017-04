Das Death-Thrash-Metal-Ensemble aus Bordeaux hat Mitte März 2017 das neue Album "The Path Of Souls" erscheinen lassen. Nun ist daraus das erste Video zum Stück 'The Dark Gift Of Life' aufgetaucht.

Quelle: Wormhole Death Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: altered shade neues album neues video death metal thrash metal