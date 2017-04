Paul O’Neill verstorben

Bestürzt müssen wir Euch mitteilen, dass eines der ganz großen Genies der Rockmusik die irdische Bühne für immer verlassen hat: Paul O’Neill.

Ab Mitte der 80er zunächst als Produzent für SAVATAGE aktiv, avancierte der gebürtige New Yorker bald darauf zum Kopf und musikalischen Leiter der Formation. Seine größten Erfolge feierte er mit dem von ihm zusammen mit Jon Oliva vor knapp mehr als 20 Jahren gegründeten TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Für dieses war er auch bis zuletzt tätig, ehe er gestern einem chronischen Leiden erlag.

Auch die Stellungnahme auf der TSO-Website wollen wir nicht vorenthalten:

"The entire TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA family, past and present, is heartbroken to share the devastating news that Paul O’Neill has passed away from chronic illness. He was our friend and our leader -- a truly creative spirit and an altruistic soul. This is a profound and indescribable loss for us all."

Rest in Peace, Paul & Thank You For The Music!