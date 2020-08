AMARANTHE - Neues Video aus dem kommenden Album

Mit dem Video zu 'Strong' veröffentlicht AMARANTHE ein zweites Video aus dem neuen Album "Manfest", das am 2. Oktober via Nuclear Blast erscheinen wird.



Gemeinsam mit Noora Louhimo (BATTLE BEAST) überrascht uns Elize mit einem beeindruckenden Video. Die Band schreibt dazu: "Teufel und Heiliger, Märtyrer und Sünder, Verrat und Treue - 'Strong' betont die dualistische Natur dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein. In einer Welt, die immer weiter gespaltener wird, war es uns unglaublich wichtig, den Bogen über die Metalwelt zu spannen und mit der phänomenalen Noora Louhimo eine Kooperation und Einheit zu bilden.

Selbst wenn die Welt in Flammen steht und du dich selbst im Nachteil befindest, sei dir immer bewusst, dass ein Teil deiner selbst "Strong" sein wird."

