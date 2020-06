AMARANTHE mit neuem Video und Album-VÖ!

Die Schweden AMARANTHE haben mit 'Viral' einen Vorboten in Form eines Videos zum neuen Album "Manifest" veröffentlicht, welches nun am 02.10.2020 via Nuclear Blast erscheinen soll:

https://www.youtube.com/watch?v=-A7BPXEBh1Q

Die Tracklist von "Manifest" liest sich wie folgt:

01. Fearless

02. Make It Better

03. Scream My Name

04. Viral

05. Adrenaline

06. Strong (feat. Noora Louhimo)

07. The Game

08. Crystalline

09. Archangel

10. BOOM!1

11. Wake Up And Die

12. Do Or Die



Bonus Tracks:



13. 82nd All The Way (SABATON cover)

14. Do Or Die (feat. Angela Gossow)

15. Adrenalina (Acoustic)

16. Crystalline (Orchestral)

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: amaranthe viral manifest neues album 2020