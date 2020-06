Auch die letzte Hoffnung auf zumindest etwas Festivalfeeling in diesem Jahr hat sich zerschlagen: Nach dem "Party.San" muss nun auch das "Way Of Darkness" in Lichtenfels durch die Verlängerung des Großveranstaltungsverbots bis Ende Oktober abgesagt werden. "Das trifft viele von euch wahrscheinlich genauso hart wie uns, doch leider bleibt uns nichts anderes übrig", bekunden die Veranstalter beider Festivals. Man sei mit den Bands und Agenturen in engem Kontakt, um auch das WOD kommendes Jahr angemessen nachzuholen. Für Ticketinhaber gibt es zwei Varianten:



Variante 1: Ticket für 2021 behalten. Jede Karte, die für dieses Jahr erworben wurde, erhält automatisch und ohne Aufpreis Gültigkeit für 2021 bis einschließlich des zweiten Veranstaltungstages. Dazu muss das Ticket kommendes Jahr lediglich an der Bändchenkasse vorgelegt und gegen das Einlassbändchen getauscht werden. Nach Ablauf des Festivals verfällt das nicht eingelöste Ticket.



Variante 2: Geld zurück. Jeder, der sich bereits ein Ticket für dieses Jahr gekauft hat, hat das Recht, dieses zurückzugeben und sein Geld zurückzufordern. Dazu das Widerrufsformular ausdrucken und die erworbenen Karten via Einschreiben zurückschicken. Binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang des Einschreibens werden der Nennwert zuzüglich VVK-Gebühr und die Kosten des Rückversands erstattet.





