AMARANTHE und BEYOND THE BLACK gemeinsam auf Co-Headliner-Tour

Im Herbst werden AMARANTHE und BEYOND THE BLACk ihre gemeinsame Co-Headline Tour starten. Los geht es am 13. November in München.



Tickets für alle Shows sind ab Mittwoch, dem 4. März, erhältlich.

“European Co-Headline Tour 2020” AMARANTHE und BEYOND THE BLACK

13.11. D München – Zenith

14.11. D Oberhausen – Turbinenhalle I

15.11. B Antwerpen – Trix

20.11. F Paris – Elysee Montmartre

21.11. F Bordeaux – Rock School Barbey

22.11. E Barcelona - Razzmatazz II

23.11. E Madrid - Mon Live

25.11. F Lyon - Ninkasi Kao

26.11. D Ludwigsburg – MHP Arena

27.11. D Offenbach - Stadthalle

28.11. D Leipzig – Haus Auensee

30.11. CH Zurich – Komplex 457

01.12. I Mailand – Live Club

02.12. CH Lausanne – Metropole

04.12. HU Budapest – Barba Negra

05.12. CZ Zlín – Masters Of Rock Café

07.12. AT Wien – Arena

08.12. PL Warschau – Progresja

09.12. D Berlin – Columbiahalle

11.12. D Geiselwind – Event Hall

12.12. D Hamburg – Sporthalle

13.12. NL Utrecht – Tivoli Ronda

15.12. DK Kopenhagen – Amager Bio

16.12. NO Oslo – Sentrum Scene

17.12. SE Gothenburg - Pustervik

18.12. SE Stockholm – Klubben Fryshuset

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amaranthe beyond the black tour 2020