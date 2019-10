Die Finnen AMBERIAN DAWN veröffentlichen am 31.01.2020 das neue Album "Looking For You" via Napalm Records. Dafür wurde ein neues "Genre" geschaffen, welches "ABBA-Metal" getauft wurde. Hört's euch im neuen Song 'United' an:

https://www.youtube.com/watch?v=5mBx2phCY-Q