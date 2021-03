AMORPHIS: Live Doppel-CD und erstes Video

Eines der letzten Konzerte vor Ausbruch der Pandemie spielten die Finnen am 7. Dezember 2019 in ihrer Heimatstadt Helsinki. Dieser Auftritt wird als "Live At Helsinki Ice Hall" am 21. Mai akustisch in unsere Wohnzimmer kommen.

"Helsinki Ice Hall, was soll ich sagen... genau dort, wo wir als Kinder in den 80ern Bands wie Deep Purple, Iron Maiden, Metallica und viele andere gesehen haben", blickt Tomi Koivusaari zurück, wenn er an die Show denkt. "Ich bin sicher, wir haben alle davon geträumt, eines Tages dort zu spielen. In unserer Heimatstadt Helsinki, wo alles vor 30 Jahren mit AMORPHIS anfing. Ich würde also sagen, wir alle hatten bei diesem Auftritt, der letzten Show auf unserer Finnland-Tour im letzten Jahr, ein besonderes Gefühl. Ich denke, diese Aufnahme zeigt ein sehr ehrliches Bild von uns wie wir live spielen. Im Anschluss wurde nichts mehr bearbeitet, außer natürlich mächtig gemischt und gemastert. Als ich es mir vor einiger Zeit angehört habe, habe ich gemerkt, wie sehr es vermisse, live zu spielen. Und doch haben wir keine Ahnung, wann es als nächstes wieder möglich sein wird, in dieser verrückten Situation mit Covid und allem... Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und strahlt weiter, wir sehen uns hoffentlich bald auf Tour. Ganz sicher."

Hier ist 'Daughter Of Hate':

Die Setliste springt zwischen alt und neu mit fünfzehn Liedern und eineinhalb Stunden Spielzeit munter hin und her:

01. The Bee

02. Heart Of The Giant

03. Bad Blood

04. The Four Wise Ones

05. Into Hiding

06. Sampo

07. Wrong Direction

08. Daughter Of Hate

09. Against Widows

10. My Kantele

11. The Golden Elk

12. Pyres On The Coast

13. Silver Bride

14. Black Winter Day

15. House Of Sleep

Die CD kann hier bestellt werden, aber auch Vinyl-Freunde haben die Chance, dieses Konzert physisch nach Hause zu holen, denn es ist in der Box "Vinyl Collection 2006 - 2020" enthalten, das man hier bestellen kann.