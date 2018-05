AMORPHIS: Neues Video 'Amongst Stars'

AMORPHIS ist wieder mal in aller Ohren und räumt mit dem am Freitag veröffentlichten Album "Queen Of Time" ordentlich ab, so auch in unserem Mai-Soundcheck. Zur VÖ wurde mit 'Amongst Stars' ein neues Video veröffentlicht, in dem Anneke van Giersbergen einen Gastauftritt hat.

https://www.youtube.com/watch?v=Jg2VqUTNjsw