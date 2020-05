AMPHI FESTIVAL 2021: alle Bands wieder bestätigt!

Das AMPHI FESTIVAL 2020 musste auf 2021 verschoben werden, aber die Veranstalter können nun mitteilen, dass alle Bands, die 2020 auftreten sollten, im nächsten Jahr mit von der Partie sein werden, wenn am 24. und 25. Juli im Tanzbrunnen in Köln das traditionsreiche Festival startet.

Tickets für 2020 gelten natürlich für 2021, allerdings müssen die Veranstalter für kommendes Jahr die Preise leicht von 87 Euro auf 89 Euro erhöhen. Bis zum 15. Juni haben Musikfans allerdings die Chance, Tickets noch zum alten Preis zu erwerben. Wer sowieso hingehen will, kann jetzt im Amphi-Shop ein Ticket sichern.

Hier sind nochmal alle Bands:

VNV NATION, EISBRECHER, OOMPH!, THE BIRTHDAY MASSACRE, DIARY OF DREAMS, SUICIDE COMMANDO, LONDON AFTER MIDNIGHT, SOLAR FAKE, MESH, AESTHETIC PERFECTION, ZEROMANCER, SHE PAST AWAY, LETZTE INSTANZ, [:SITD:], IN STRICT CONFIDENCE, STAHLMANN, NACHTBLUT, FROZEN PLASMA, ROME, HELDMASCHINE, EMPATHY TEST, SONO, MINUIT MACHINE, CAT RAPES DOG, RROYCE, DUPONT, STURM CAFÉ, SCARLET DORN, CHEMICAL SWEET KID, JADU, V2A, WISBORG, THE FOREIGN RESORT, JOY DIVISION UNDERCOVER, DER FLUCH, JOHNNY DEATHSHADOW, SCHWARZSCHILD, BRAGOLIN, ALIENARE, PERFECTION DOLL