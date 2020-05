LIVING GATE: Neuer Extremstoff auf Relapse

LIVING GATE, bestehend aus Leuten aus den Bands YOB, OATHBREEAKE oder WIEGEDOOD gab gerade das Stück 'The Delusion Of Consciousness' der Öffentlichkeit frei. Es ist auf der EP "Deathlust" enthalten, die am 12.06.2020 bei Relapse Records erscheinen wird.

Foto: Alle Rechte liegen bei Gilles Demolder, mit freundlicher Genehmigung von Relapse Records