AMPHI: Neue Bands für 2018

Die letzten Reste der großen Party vor wenigen Monaten sind gerade zusammengekehrt, da kündigt das AMPHI FESTIVAL für 2018 die ersten Bands an. Vom 28. bis zum 29. Juli steigt die Sause am Tanzbrunnen in Köln. Es spielen zum Tanze:

AND ONE

OOMPH!

GOETHES ERBEN

SOLAR FAKE

NEUROTICFISH

FUNKER VOGT

[X]-RX

THE CREEPSHOW

CENTHRON

HELDMASCHINE

KIEW

FUTURE LIED TO US

Tickets gibt es hier.