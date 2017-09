DECAPITATED: Verhaftung in den USA

Die polnischen Death Metaller DECAPITATED wurden laut The Spokesman-Review in den USA wegen angeblicher Entführung verhaftet. Die vier Polen sollen in der Nacht vom 31.08.2017 aus den 01.09.2017 eine Frau nach ihrem Konzert in Spokane/USA entführt haben. Daraufhin wurden sie letzten Freitag nach ihrem Konzert in Santa Ana/USA von der Polizei festgenommen und befinden sich derzeit im Los Angeles County Jail. Die Polizei ermittelt derzeit noch.

