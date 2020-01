ANCESTORS: In der Kirche

Das Post Rock Kollektiv aus Los Angeles ist beim Berliner Label Pelagic Records zu finden. Das letzte Album dort liegt eineinhalb Jahre zurück und heißt "Suspended In Reflections". Zum dortigen Stück 'Into The Fall' hat die Band nun eine Kirche aufgesucht und diesen dort sehr stimmungsvoll umgesetzt.

