MONSTER MAGNET spielt

MONSTER MAGNET ist gerade auf Tour! Und bald entert die Stoner-Legende deutsche Gefilde. Kids der Neunziger werden sich wohlig an Schwoof-Parties mit dem Tanzflächenfeger 'Space Lord (Mother Mother)' erinnern. Und das Album, über das dieser herrschte, wird auf den kommenden Gigs auch noch besonders hervorgehoben. "Powertrip - A celebration! Plus much more" verspricht das Tourplakat. Hier die Daten:



Sa, 01.02 Metropol, Berlin

Mo, 03.02 Essigfabrik, Köln

Di, 04.02 Muffathalle, München

Mi, 05.02 Markthalle, Hamburg

Sa, 08.02 Reithalle, Dresden G09

So, 09.02 LKA Longhorn, Stuttgart

Mo, 10.02 FZW, Dortmund

Mi, 13.02 Kulturzentrum Schlachthof, Wiesbaden

Sa, 16.02 Zentrum Simmering, Wien

So, 17.02 Dynamo, Zürich

Quelle: https://www.facebook.com/monstermagnet/