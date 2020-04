ANCIENT CURSE: Näheres über das kommende Album

Die deutsche Band mag dem einen oder anderen noch aus den Neunzigern bekannt sein, denn da veröffentlichte die 1985 gegründete Band bereits zwei Alben. Jetzt sind die zurück mit ihrem dritten Longplayer "The New Prophecy", der am 29. Mai über Pure Steel veröffentlicht werden wird und diese Liedern enthalten wird:

1. We Follow The Signs

2. Fire And Ice

3. The Shadow

4. Man Of The Storm

5. Hypnotize

6. One Moment Of Fortune

7. Forever Young

8. Mind Chaos

9. Prophecy

Die Band spielt wieder in der gleichen Besetzung wie 1995 und 1997:

Pepe Pierez – vocals, guitars

Gunnar Erxleben – guitars

Thorsten Penz – bass

Matthias Schröder – drums



Als Gäste sind Henning Basse (METALIUM / SONS OF SEASONS) und Oliver Palotai (KAMELOT) mit von der Partie.