ANCIENT EMPIRE: Neues Album, erste Europashow

Die US Power Metaller ANCIENT EMPIRE sind mal wieder fleißig gewesen und bringen am 27.07. bereits ihr viertes Album "Eternal Soldier" über Stormspell Records heraus. Darauf wird natürlich die Geschichte des Kampfes zwischen Menschheit und einem alten außerirdischen Imperium fortgesetzt, wie gewohnt in klassichen Metal der ICED-EARTH-Schule gepackt. Der 27.07. ist aber insgesamt ein besonderer für die Band, denn an diesem Wochenende spielen die Jungs ihre erste Europashow auf dem von uns präsentierten Headbangers Open Air, das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Hier nun noch die Trackliste von "Eternal Soldier":

01. Eternal Soldier

02. War Without End

03.For The One I Lost

04. Shadow From The Past

05. Time Itself

06. Upon This Withered Earth

07. I, Alone

08. The Fifth Column

