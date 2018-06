BLIND GUARDIAN: Vier Re-Releases

Nuclear Blast wird sich den ersten vier Alben der Krefelder annehmen und sie alle als Doppel-CD mit dem Original und einer remasterten Version sowie in verschiedenen Vinyl-Ausgaben erneut veröffentlicen. Es handelt sich um "Battalions Of Fear" von 1988, "Follow The Blind" von 1989, die 1990er "Tales From The Twilight World" und "Somewhere Far Beyond" aus dem Jahr 1992, wobei letztere in der CD-Version noch drei Bonustracks enthält. Am 14. September wird es soweit sein, und es wird auch eine auf 500 Stück limitierte Collector's Box geben. Wer Interesse hat, schaut im Nuclear Blast Shop vorbei und bestellt sich sein Exemplar vor. In der Sammelbox wird übrigens auch Platz für sechs weitere Re-Releases sein, die 2019 folgen werden.

