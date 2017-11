ANDREW W.K.: Neues Album im März 2018!

Der Party-Rocker ANDREW W.K. veröffentlicht am 02.03.2018 sein neues Album "You're Not Alone" (via Red Music/Sony) mit der Tracklist:

01. The Power of Partying

02. Music Is Worth Living For

03. Ever Again

04. I Don't Know Anything

05. The Feeling Of Being Alive

06. Party Mindset

07. The Party Never Dies

08. Give Up On You

09. Keep On Going

10. In Your Darkest Moments

11. The Devil's On Your Side

12. Break The Curse

13. Total Freedom

14. Beyond Oblivion

15. Confusion And Clarity

16. You're Not Alone

Das Album-Cover entstand zusammen mit den bekannten Fantasy-Künstlern Boris Vallejo und Julie Bell:

Die Entstehungsgeschichte kann man sich HIER anschauen.