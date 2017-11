ROCKAVARIA 2018: LIMP BIZKIT und THERAPY? werden dabei sein!

Das Festival in München nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt wurde LIMP BIZKIT als Co-Headliner für den 10. Juni 2018 bestätigt. Außerdem die Iren THERAPY?, die ebenfalls am Sonntag spielen werden.

Damit sieht das Billing wie folgt aus: DIE TOTEN HOSEN, LIMP BIZKIT, THERAPY?, DONOTS, EMIL BULLS, ROYAL REPUBLIC, TURBOBIER, DRUNKEN SWALLOWS, ROSE TATTOO.

Für den Samstag wurde außerdem bereits IRON MAIDEN angekündigt. Tickets gibt es für einen oder beide Tage bei Myticket.