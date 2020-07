ANDY SUSEMIHL: 'Across The Pond' Video online

Mit 'Across The Pond' gibt es ein zweites Video der EP "Burning Man" vom Ulmer Ausnahmegitarristen ANDY SUSEMIHL. Andy erzählt darin von seinen eigenen Erfahrungen "über dem großen Teich" als er selbst Teil der amerikanischen Musikszene in Los Angeles war. Der etwas ruhigere Track ist ein guter Gegenpol zum ersten Video "Burning Man" und stellt die Vielseitigkeit des erfahrenen Gitarristen dar. YouTube.