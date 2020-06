ANGBAND: Erstes Audio-Video vom kommenden Album online

Die Iraner ANGBAND veröffentlichten mit "Visions In My Head" ein erstes Video vom kommenden Album "IV", welches offiziell am 24. Juli 2020 auf CD über PURE UNDERGROUND RECORDS erscheinen wird. Der Vorverkauf hierfür beginnt bereits am 10. Juli 2020. YouTube.





