ANGEL WITCH mit

"Angel Of Light", das neue Studioalbum der NWoBHM-Veteranen ANGEL WITCH wird am 01.11.2019 über Metal Blade Records in die Läden kommen. Das Artwork seht ihr links abgebildet und eine erste Hörprobe in Form des neuen Songs 'Don't Turn Your Back' gibt es zur Erstlauschung bei Bandcamp.



https://angelwitch.bandcamp.com/album/angel-of-light



Kevin Heybourne: Vocals, Lead & Rhythm Guitars

Fredrik Jansson-Punkka: Drums

Jimmy Martin: Rhythm Guitars

Will Palmer: Bass



Additional Backing Vocals: James Atkinson

Electronics on "Death from Andromeda" Jimmy Martin

Hammond Organ on "Angel of Light" James Atkinson



Produced by James Atkinson

Recorded at The Stationhouse Studio, Leeds

Engineered & Mixed by James Atkinson

Mastered by Terry Waker at Tonalex Mastering

Cover painting by Adam Burke

Band photography by Ester Seggara

Layout by Branca Studio