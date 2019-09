TOTAL ANNIHILATION: Neue Albuminfos!

Die Thrasher von TOTAL ANNIHILATION geben Informationen zu ihrem kommenden Album "...On Chains Of Doom" bekannt.

Es erscheint am 7. Februar 2020 via Czar of Crickets Productions und kann ab dem 15. Dezember vorbestellt werden.

Anbei die Trackliste:

Tracklist:

1. Falling Fast

2. Reborn In Flesh

3. Iron Coffin

4. Dead Souls

5. ...On Chains Of Doom

6. Experience The Terror

7. Tunnelratten

8. Black Blood