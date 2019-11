ANGEL WITCH mit Video zu

Vorgestern erschien "Angel Of Light", das neue Studioalbum der NWoBHM-Veteranen ANGEL WITCH über Metal Blade Records, und wer noch nicht überzeugt sein sollte, dass er dieses Album haben muss, der bekommt nun in Form eines feinen Sci-Fi-Videoclips zum neuen Song 'Death From Andromeda' einen weiteren Appetithappen auf YouTube serviert:







https://angelwitch.bandcamp.com/album/angel-of-light

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: angel witch metal blade death from andromeda youtube videoclip nwobhm