FAUN - Märchen und Mythen

Diesmal haben die Faune ihr neues Album der Märchen- und Mythenwelt gewidmet. Am 15. November können wir in diese Welten eintauchen und uns an die alten Märchen von 'Rosenrot', die 'Sieben Raben' oder auch 'Jorinde' erinnern.



Zur Einstimmung gibt es schon einmal das Video von 'Aschenbrödel' zu sehen.



Die Trackliste von "Märchen & Mythen liest sich wie folgt:



01 – Es war einmal…

02 – Rosenrot

03 – Seemann

04 – Hagazussa

05 – Sieben Raben

06 – Aschenbrödel

07 – Die weisse Dame

08 – Jorinde

09 – Spieglein, Spieglein

10 – Drei Wanderer (feat. Versengold)

11 – Holla

12 – The Lily





Nächstes Jahr geht es dann auf die MÄRCHEN & MYTHEN TOUR:



MÄRCHEN & MYTHEN TOUR DEUTSCHLAND 2020



Do - 05.03.20 Hannover - Theater am Aegi

Fr - 06.30.20 Neunkirchen - Neue Gebläsehalle

Sa - 07.03.20 Wuppertal - Historische Stadthalle

So - 08.03.20 Stuttgart - Theaterhaus

Mo - 09.03.20 Hamburg - Laeiszhalle

Di - 10.03.20 Kiel - Kieler Schloss

Do - 12.03.20 Neu-Isenburg - Hugenottenhalle

Fr - 13.03.20 Chemnitz - Stadthalle

Sa - 14.03.20 Erfurt - Alte Oper

Fr - 17.04.20 Halle - Händel Halle

Sa - 18.04.20 München - Circus Krone

So - 19.04.20 Berlin - Admiralspalast

Quelle: Daniela Düssler, Promotion-Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: faun märchen mythen aschenbrödel