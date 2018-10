ANNIHILATOR: Tour verschoben

In Kürze hätte es losgehen sollen, aber jetzt hat Jeff Waters bekannt gegeben, dass er die Tour zum neuen Album "For The Demented" aufgrund des Todes von Ex-Sänger Randy Rampage und besondere Pass-Anforderungen im UK auf 2019 verschieben wird. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für diese neuen Termine:

18.10.2019 DE Kiel Pumpe

19.10.2019 DE Bremen Tivoli

20.10.2019 DE Bochum Zeche

22.10.2019 DE Köln Luxor

23.10.2019 NL Alkmaar Victorie

24.10.2019 NL Zwolle Hedon

25.10.2019 BE Vosselaar Biebob

26.10.2019 UK London Underworld

27.10.2019 FR Paris Le Petit Bain

29.10.2019 FR Grenoble Illyade

30.10.2019 FR Toulouse Le Metronum

31.10.2019 ES Bilbao Santana 27

01.11.2019 ES Madrid Sala Mon

02.11.2019 ES Valencia Rock City

03.11.2019 ES Barcelona Razzmatazz 2

05.11.2019 IT Bologna Zona Roveri

06.11.2019 IT Bergamo Circolo Arcadia

07.11.2019 CH Solothurn Kofmehl

08.11.2019 DE Memmingen Kaminwerk

09.11.2019 AT Graz Explosiv

10.11.2019 HR Zagreb Boogaloo

11.11.2019 RS Novi Sad SKC Fabrika

13.11.2019 IL Tel Aviv Havana Club

15.11.2019 GR Athens Fuzz Club

16.11.2019 GR Thessaloniki Principal Club

17.11.2019 BG Sofia Joy Station

19.11.2019 RO Bucharest Quantic Club

20.11.2019 RO Cluj-Napoca Form Space

21.11.2019 HU Budapest Barba Negra

22.11.2019 AT Wien Szene

23.11.2019 PL Krakow Kwadrat

24.11.2019 PL Warsaw Proxima

26.11.2019 DE Berlin Lido

27.11.2019 DE Aschaffenburg Colos-Saal

28.11.2019 DE Nürnberg Hirsch

29.11.2019 DE Jena F-Haus

30.11.2019 DE Karlsruhe Substage

02 Dec 2019 RU Moscow Station Hall

03 Dec 2019 RU Sankt Petersburg Cosmonavt