APOSTLE OF SOLITUDE kommt auf Tour

Das dürfte alle, die Doom-Köpfe sind wie ich es einer bin, freuen, denn mit APOSTLE OF SOLITUDE kommt eine Band in unsere Gegend, die nicht regelmäßig an jeder Steckdose aufspielt. Gerade haben die Herren ihr viertes Album mit dem Titel "From Gold To Ash" über Cruz Del Sur veröffentlicht, da lassen sie sich hier sehen:

09.11. Wien, Viper Room, Doom Over Vienna

10.11. Marburg, Knubbel (mit BST und SKINJOB)

11.11. Lomme, Bobble Café (Frankreich)

12.11. Deinze, Elpee Café (Belgien) (mit GROWING HORNS)

14.11. Oldenburg, MTS (mit BST)

14.11. Tilburg, Little Devil Bar (Niederlande) (mit BST und KING HEAVY)

15.11. Hamburg, Bambi Galore (mit BST und KING HEAVY)

16.11. Würzburg, Posthalle, Hammer Of Doom

17.11. Saarbrücken, Horst (mit BST)

Quelle: Clawhammer PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: apostle of solitude tour 2018 bst king heavy growing horns skinjob hammer of doom