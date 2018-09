ANNIHILATOR verschiebt Tour

Jeff Waters, Frontmann und Mastermind von ANNIHILATOR, hat in einer Videobotschaft auf Facebook bekannt gegeben, dass die für Herbst angekündigte "Tour For The Demented" verschoben werden muss.

Ein Grund ist der Tod des ehemaligen Sängers Randy Rampage, der als Special-Guest auf der Tour dabei sein sollte und u.a. 'Alison Hell' mit der Band performen sollte. Ein weiterer Grund ist, dass Jeff Waters ein kleines Problem mit seinem Pass in Groß Britannien hat.

Die Tour wird auf 2019 verschoben. Dann soll auch ein neues Album im Gepäck sein. Die bereits gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Genaue Infos zu den Tickets sollen demnächst folgen.