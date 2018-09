Roine Stolt's THE FLOWER KING und das

Der Gitarrist so illustrer Bands wie THE FLOWER KINGS, THE SEA WITHIN, TRANSATLANTIC und KAIPA wird am 23. November sein neues Soloalbum mit dem Titel "Manifesto Of An Alchemist" veröffentlichen. Das 70 Minuten lange Album wird zehn Songs enthalten und als Digi-Pack-CD, Download und Bundle aus Doppel-Vinyl und CD erscheinen. Diese Songtitel werden enthalten sein:

1. Rainsong

2. Lost America

3. Ze Pawns

4. High Road

5. Rio Grande

6. Next To A Hurricane

7. The Alchemist

8. Baby Angels

9. Six Thirty Wake-Up

10. The Spell Of Money

Danach wird es eine Tour geben, die Progfreunde lieben werden, denn mit SPOCK'S BEARD wird er hier zu sehen sen:

30th November – Cosmopolite, Oslo, Norway

1st December – Kulturhuset Studion, Stockholm, Sweden

2nd December – KB, Malmo, Sweden

4th December – Zeche, Bochum, Germany

5th December – Z7, Pratteln, Switzerland

6th December – La Machine, Paris, France

7th December – De Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

8th December – Hedon, Zwolle, Netherlands

9th December – Islington Assembly Hall, London, UK

10th December – Academy Club, Manchester, UK