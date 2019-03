Die Japaner haben den ersten Schritt getan, eventuell auch bei uns nun etwas bekannter zu werden: Ihr neu aufgenommenes Best-Of-Album "Nucleaus" ist erschienen. Zur Feier gibt es ein neues Live-Video zu dem Lied 'Gypsy Ways': Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

01. Immortal Bind

02. Black Empire

03. Overload

04. Stranger

05. Linkage

06. Eternal Warrior

07. Ghost In The Flame

08. Venom Strike

09. Awake

10. Omega Man (Instrumental)

11. Pain

12. Echoes In The Dark

13. Unbroken Sign



Bonus Live CD:

01. Gypsy Ways (Win, Lose Or Draw)

02. Love In Vain

03. Bad Habits Die Hard

04. Legal Killing

05. Cryin' Heart

06. Silent Child

07. Midnight Sun

08. Shout It Out!

09. Final Risk

10. Night Stalker

Holt euch den Doppeldecker im Nuclear Blast Shop.