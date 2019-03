DIVINER kündigt neues Album an

Die Griechen legen nach. Wird auch Zeit, immerhin stammt "Fallen Empires" bereits aus dem Jahr 2015. Am 7. Juni folgt nun also "Realms Of Time" mit diesen Liedern:

01. Against The Grain

02. Heaven Falls

03. Set Me Free

04. The Earth, The Moon, The Sun

05. Cast Down In Fire

06. Beyond The Border

07. King Of Masquerade

08. Time

09. The Voice From Within

10. Stargate