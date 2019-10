ANTI-FLAG hat eine neue Single und die passende Attitüde

Mehr als zweieinhalb Jahrzehnte lärmen die Pittsburgher bereits und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Hier ist 'Christian Nationalist' als Lyrikvideo, sodass es keine Zweifel an der Aussage geben kann: Youtube.

Im Januar dann zum Mitsingen auf den Bühnen:

Jan 8 - Lisboa, PT - RCA Club

Jan 9 - Madrid, ES - Caracol

Jan 10 - Vitoria, ES - Kubik

Jan 11 - Zaragoza, ES - Sala López

Jan 12 - Barcelona, ES - Estrapelo

Jan 14 - Milano, IT - HT Factory

Jan 16 - Zurich, CH - Dynamo

Jan 17 - Graz, AT - PPC

Jan 18 - Vienna, AT - Flex

Jan 19 - Prague, CZ - Roxy

Jan 21 - Berlin, DE - SO36

Jan 22 - München, DE - Backstage Werk

Jan 23 - Nürnberg, DE - Lowensaal

Jan 24 - Chemnitz, DE - Talschock

Jan 26 - Warsaw, PL - Proxima

Jan 28 - Hamburg, DE - Fabrik

Jan 29 - Köln, DE - Essigfabrik

Jan 30 - Haarlem, NL - Patronaat

Feb 2 - Brighton, UK - Chalk

Feb 4 - London, UK –02 Academy Islington

Feb 5 - Manchester, UK - Club Academy

Feb 6 - Birmingham, UK - The Mill

Feb 7 - Glasgow, UK – The Garage