BLIND GUARDIAN: Video zu 'The Storm'

Keine langen Worte, hier ist es: Youtube.

Das Stück stammt aus "Legacy Of The Dark Lands", dem neuen Orchesteralbum der Krefelder, das am 8. November erscheinen wird. Und bestimmt an die Spitze der deutschen Albumcharts stürmen wird. Wetten?

Hansi Kürsch sagt: "Ein Sturm zieht auf und er wird alles verändern. Hier ist sie nun also endlich, unsere erste physische Veröffentlichung für "Legacy of the Dark Lands". Und das im altmodischen Stil einer 45er Vinyl Single. Besser geht es nicht. Dieser Sturm wird bis auf den Grund aufwühlen und nicht abreißen, bis alle Geheimnisse der Dunklen Lande am 8. November offenbart worden sind. 'This Storm' ist der erste Song, den wir im Jahre 1997 für dieses ungewöhnliche Projekt des "Metal Soundtrack Composing“ erschaffen haben. Das Arrangement und die Melodien wurden seitdem nicht verändert. Ihr habt hier also die Chance den Ur-Vater des Orchester Projektes kennenzulernen. 'This Storm' kombiniert Metal und klassisches Soundtrack Composing in für uns perfekter Weise und definiert den Anfang dieser gigantischen Reise. Viel Spaß mit dem Song und dem epischen Lyric Video. Auch wenn ich mich hier vielleicht wiederhole: Dies ist erst der Anfang!"

Besagte physische Veröffentlichung kann man als 7"-Single in den Farben Rot und Schwarz oder Gold oder transparent. Neben dem oben zu hörenden Stück ist auf der B-Seite eine instrumentale Version von 'The Storm'. Das Album kann man im Nuclear Blast Shop vorbestellen.