ANTROPOMORPHIA stellt neuen Bassisten vor

Die niederländische Death-Metal-Kombo ANTROPOMORPHIA hat sich von ihrem Bassisten Marc van Stiphout getrennt und hat mit Jeroen Pleunis einen direkten Nachfolger gefunden.

Statement der Band dazu: "Marc verlässt uns im Guten und wird durch Jeroen Pleunis (ex-VILLAINY) ersetzt. Jeroen ist für uns kein Fremder und wird ab sofort sein Talent und seine wütende Verrücktheit mit einbringen. As the landscape changes a new era begins, gates will open and spew forth a beast of hellish ferociousness."

Aktuell arbeiten die Herren auch an einem neuen Studioalbum "Merciless Savagery", das im Frühjahr kommenden Jahres veröffentlicht wird.