ANY GIVEN DAY: Im April 2019 auf Tour

Die Gelsenkirchener Metalcore Band ANY GIVEN DAY begibt sich im April 2019 auf Release-Tour zum neuen Album "Savior", welches für nächstes Jahr zur Veröffentlichung angekündigt ist.



ANY GIVEN DAY

Release Tour 2019

Plus Special Guest

10.04.2019 Hamburg, Logo

11.04.2019 Berlin, Musik & Frieden

12.04.2019 Frankfurt, Das Bett

13.04.2019 Oberhausen, Impericon Festival

14.04.2019 München, Backstage Halle



Der Vorverkauf startet am morgigen Freitag



Tickets: http://geni.us/AnyGivenDayTour







Quelle: Arising Empire Redakteur: Tommy Schmelz Tags: any given day savior