BLIND GUARDIAN: Zweiter Doku-Trailer zu

Erst kürzlich, am 30. November, haben die Progressive Power Metaller BLIND GUARDIAN die drei Re-masterten Versionen von "Imaginations From The Other Side", "Nightfall In Middle-Earth" und "A Night At The Opera" veröffentlicht. Heute wurde im Rahmen der Doku-Serie der zweite Trailer zu "A Night At The Opera" veröffentlicht.







Hier noch der erste Teil:





Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: blind guardian a night at the opera