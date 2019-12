APOCALYPTICA - Dritte Videoauskopplung: ‘En Route To Mayhem’

Mit dem Video zu ‘En Route To Mayhem’ werden wir mit verstörenden Bildern konfrontiert, die das Ausmaß der Umweltzerstörung zeigen und uns in eine imaginäre Zukunft entführen, in der die Menschheit ausgestorben ist. Es sind nur noch trostlose Überreste der Welt vorhanden - beispielsweise Plastik, eine kaputte Armbanduhr, ein kaputtes Smartphone oder ausgeblichene Knochen. Doch irgendwann beginnt es zu regnen und langsam und zaghaft erwachen Flora und Fauna wieder zum Leben und erobern die Erde zurück. Der alte Müll wird überwuchert, die Erde kann sich regenerieren.



‘En Route To Mayhem' ist vom kommenden Album "Cell-0", das am 10.1.2020 erscheinen wird.

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: apocalyptica en route to mayhem cell-0