SABATON - Neues Musikvideo zu 'Seven Pillars Of Wisdom'

Der Clip wurde unter nicht ganz einfachen Bedingungen in der Sahara gedreht und handelt von dem britischen Archäologen, Diplomaten und Offizier T.E Lawrence - später bekannt als Lawrence von Arabien - und seinen Abenteuern während des Ersten Weltkriegs.

Hauptdarsteller in dem Video ist der schwedisch-amerikanische Schauspieler Indy Neidell, Regie führte der tunesiche Filmemacher Mehdi Jouni. 'Seven Pillars Of Wisdom' stammt vom im Juli erschienenen aktuellen Album "The Great War".