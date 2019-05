APOCALYPTICA: Mit den Celli auf den 'Fields Of Verdun'

APOCALYPTICA-Fans aufgepasst! Die vier Herren aus Finnland "wildern" mal wieder ein bisschen in fremden Gefilden und bringen uns eine wunderbare Coverversion des SABATONschen Songs 'Fields Of Verdun' zu Gehör.

Hier (https://www.youtube.com/watch?v=bQDJpL_PbGg) kann man sich dieses außergewöhnliche Stück anhören.



Pär meint dazu: "Ich habe letztes Jahr Apocalyptica in Madrid gesehen und war von ihrer Show und der magischen Atmosphäre total beeindruckt. Was würden diese fantastischen Musiker aus einem Sabaton-Song machen? Und was wäre lustiger, wenn sie das mit einem Song machen würde, der noch nicht veröffentlicht ist?

Apocalyptica ist übrigens einer unserer Headliner beim diesjährigen Sabaton Open Air in Falun/Schweden vom 14. bis 17. August."