OPETH: Albumtitel und Tour

Das im Herbst erscheinende neue Album von OPETH hat einen Titel. "In Cauda Venenum" wird der mittlerweile 13. Langspieler der Schweden heißen und sowohl in Englisch, als auch in Schwedisch erhältlich sein.

Ebenfalls bekannt gegeben wurde die zehn Stücke umfassende Tracklist des Albums.

1. Livet’s Trädgård / Garden Of Earthly Delights (Intro)

2. Svekets Prins / Dignity

3. Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand

4. De Närmast Sörjande / Next Of Kin

5. Minnets Yta / Lovelorn Crime

6. Charlatan

7. Ingen Sanning Är Allas / Universal Truth

8. Banemannen / The Garroter

9. Kontinuerlig Drift / Continuum

10. Allting Tar Slut / All Things Will Pass

Wer sich das ganze live anhören möchte, hat die Gelegenheit dazu an folgenden Terminen im November:

08.11. München - Backstage

09.11. Mailand - Alcatraz

10.11. Zürich - Volkshaus

11.11. Paris - L'Olympia

13.11. Köln - E-Werk

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Nürnberg - Meistersingersaal

16.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

17.11. Kopenhagen - Det Kgl. Teater

Hier gibt es noch das Artwork:

