APOCALYPTICA live auf der Kieler Woche

Schietwetter? 'n büschchen Wind? Alles grau? Mag sein. Aber als Entschädigung spielt APOCALYPTICA im Rahmen des "gewaltig leise Festivals" auf der Kieler Woche eines ihrer wenigen Deutschland Konzerte. Ob die, nur über die Ostsee getrennten, Finnen die Gelegenheit nutzen, um stilecht mit dem Boot rüber zu schippern, lässt sich leider nicht sagen. Aber unter Garantie werden sie die Freilichtbühne Krusenkoppel rocken mit der Show "APOCALYPTICA - Plays Metallica By Four Cellos" . Das Ganze findet am ersten Sonntag der Kieler Woche, 17.6.2018 um 20.30 Uhr, statt. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro plus Gebühr und 25 Euro an der Abendkasse. Beeilt euch, denn Karten und Hotelzimmer sind sehr rar. Ich werde aber live für euch vor Ort berichten.

Tags: apocalyptica kieler woche freilichtbühne krusenkoopel kiel